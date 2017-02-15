В Донецке начался митинг против ОБСЕ

15.02.2017 17:58

В оккупированном Донецке проходит митинг-протест против якобы неэффективной работы ОБСЕ на Донбассе. Акция проходит вблизи гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина возле офиса наблюдателей, передаетКорреспондент.

По информации местных СМИ, мероприятие носит мирный характер. Участники стоят с плакатами с надписями “ОБСЕ, открой глаза”, “Хуг – агент Киева”, “Хуг, скажи правду” и призывают сотрудников миссии перестать “подыгрывать Украине”.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ вышли к протестующим дончанам и заверили, что все пожелания жителей ДНР передадут своему руководству.

Источник Zvistka