В Донецке закрыли тренировочную базу "Шахтера"

15.02.2017 14:15

Руководство футбольного клуба "Шахтер" приняло решение уволить работников спортивно-тренировочной базы команды в Донецке, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По данным источника, спортивно-тренировочная база "Кирша" по состоянию на январь 2017 года содержалась в полнофункциональном состоянии и могла в любой момент принять команду. Однако с января все сотрудники базы были уволены.

Сотрудникам СТБ Кирша объяснили, что "в ближайшие пять лет" "Шахтер" во временно оккупированный Донецк не вернется и позднее базу будет проще восстановить, чем поддерживать в рабочем состоянии.

Как отмечает издание, все ценное оборудование с базы перевезено в подсобные помещения Донбасс-Арены, а саму Киршу полностью законсервировали. Сейчас на территории СТБ расквартировано одно из подразделений гибридной российской армии в Донбассе.