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Архив - Донецкая область

В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей

15.02.2017 21:39
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В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей

В Краматорске Донецкой области в роддоме умерла новорожденная девочка — родители младенца обвиняют врачей в смерти ребенка.
Ребенок появился на свет утром 10 февраля в Краматорском роддоме. Все время новорожденная находилась рядом с матерью. Вечером ребенка забрали врачи, а на следующий день в 23:00 девочка умерла, передает ИА «Вчасно».
Как сообщает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры, по предварительным данным, смерть наступила в результате неврологических нарушений и внутриутробной инфекции.
«Отец погибшего ребенка обвиняет работников городской больницы №1 в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Поэтому обратился к правоохранителям", - говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства трагедии. Продолжается досудебное расследование.



Теги: Донбасс, Краматорск, новорожденный, умерший
 
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