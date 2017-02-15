В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей

15.02.2017 21:39

В Краматорске Донецкой области в роддоме умерла новорожденная девочка — родители младенца обвиняют врачей в смерти ребенка.

Ребенок появился на свет утром 10 февраля в Краматорском роддоме. Все время новорожденная находилась рядом с матерью. Вечером ребенка забрали врачи, а на следующий день в 23:00 девочка умерла, передает ИА «Вчасно».

Как сообщает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры, по предварительным данным, смерть наступила в результате неврологических нарушений и внутриутробной инфекции.

«Отец погибшего ребенка обвиняет работников городской больницы №1 в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Поэтому обратился к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства трагедии. Продолжается досудебное расследование.