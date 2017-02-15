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Архив - Донецкая область

В Мариуполе разбросали "валентинки" со свастикой

15.02.2017 07:30
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В Мариуполе разбросали "валентинки" со свастикой

Сегодня, в день всех Влюбленных, на центральных проспектах Мира и Металлургов мариупольцы обнаружили необычные листовки. На них была изображена свастика, кельтские кресты и символ идеи нации. Как известно, вышеуказанную символику широко используют ультраправые организации.

Также на листовке был указан электронный адрес ish.in.ua. Найдя указанную страницу в Интернете, выяснилось, что развесившая листовки организация называется "ИШЬ" и позиционирует себя как движение, которое ведет борьбу с идеологиями и движениями, проявляющими агрессию к инакомыслящим.

«Мы против нетерпимости и насилия, маскирующихся под патриотизм и добродетель. Мы восстаем против радикальности, притесняющей свободу слова и творчества. Мы против риторики ненависти, которую нам предлагают как норму жизни», - говорится в сообщении на сайте, указанном на листовках.
Стоит заметить, что контактов организации на сайте нет, представляет он одну страницу и, по всей вероятности, создан недавно.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, свастика, листовки
 
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