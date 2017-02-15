Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться

15.02.2017 21:00

Авдеевский коксохимический завод проработает девять суток, если блокада на Донбассе не прекратится.

Если блокада на Донбассе будет продолжаться, то Авдеевский коксохимический завод, а также металлургические предприятия в Кривом Роге и Мариуполе в скором времени остановятся.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире 112 Украина.

"В таком режиме, как сейчас, сколько суток будет работать Авдеевский коксохим? Я знаю сколько – 9 суток. После этого будем тушить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя. После этого плюс Кривой Рог и все такое, это для понимания", - сказал министр.

Тем временем правительство ввело режим чрезвычайного положения в энергетике Украины.

Как сообщалось ранее, это может грозить отключением света в семи областях.

Источник korrespondent.net