Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться

15.02.2017 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться

Авдеевский коксохимический завод проработает девять суток, если блокада на Донбассе не прекратится.
Если блокада на Донбассе будет продолжаться, то Авдеевский коксохимический завод, а также металлургические предприятия в Кривом Роге и Мариуполе в скором времени остановятся.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире 112 Украина.

"В таком режиме, как сейчас, сколько суток будет работать Авдеевский коксохим? Я знаю сколько – 9 суток. После этого будем тушить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя. После этого плюс Кривой Рог и все такое, это для понимания", - сказал министр.

Тем временем правительство ввело режим чрезвычайного положения в энергетике Украины.

Как сообщалось ранее, это может грозить отключением света в семи областях.

Источник korrespondent.net



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, энергетика, Днепропетровская область, блокада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх