Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой

16.02.2017 15:05

Прошла неделя с тех пор, как бойцы украинской армии установили полный контроль под Авдеевкой в промзоне и захватили укрепрайон "ДНР" "Алмаз".

В сложнейшей операции участвовали силы 74-го и 16-го разведывательных батальонов, а также 58-й бригады разведки ВСУ, пишет "Диалог".

Подробности сражения, в ходе которого был взят абсолютный контроль над авдеевской промзоной и отбиты несколько атак, стали известны только сегодня. Журналисты смогли узнать, что теперь ВСУ держат трассу между Донецком и Горловкой под полным огневым контролем, оборвав возможность "ДНР" осуществлять переброску боеприпасов и техники террористов в горловский гарнизон.

Один из бойцов украинской армии впервые рассказал о штурме "Алмаза" - он откровенно признался, что сражение напоминало настоящий "ад", а в округе валялись оторванные части тел террористов "ДНР".

Источник: from-ua.com