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Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка
На сторінці Головного управління розвідки в соцмережі повідомляється, що підконтрольні Росії сепаратисти вдаються до вербування до своїх лав працівників низки підприємств гірничо-видобувного комплексу, які у зв’язку з блокадою регіону залишилися без роботи, передає replyua.net.
За даними військових, командування російсько-окупаційних військ, скориставшись режимом припинення вогню з 9 лютого поточного року, збільшили боєздатність з’єднань та частин 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) російських ЗС через збільшення їх кількісного складу. Для цього було прийняте рішення щодо призову робочих, котрі видобувають вугілля і які через припинення постачання вугілля залишилися без робочих місць.
Найбільш активною «агітаційна кампанія» з вербування населення була в населених пунктах Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.
«Через відсутність робочих місць та у зв’язку з необхідністю утримувати свої родини, безробітні приймають рішення щодо приєднання до лав російсько-терористичних військ. Це значною мірою сприяло у підвищенні рівня укомплектованості окремих підрозділів бойовиків», - наголошується у повідомленні розвідки.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, блокада, вербовка, боевики
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