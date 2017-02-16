Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка

16.02.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка

На сторінці Головного управління розвідки в соцмережі повідомляється, що підконтрольні Росії сепаратисти вдаються до вербування до своїх лав працівників низки підприємств гірничо-видобувного комплексу, які у зв’язку з блокадою регіону залишилися без роботи, передає replyua.net.

За даними військових, командування російсько-окупаційних військ, скориставшись режимом припинення вогню з 9 лютого поточного року, збільшили боєздатність з’єднань та частин 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) російських ЗС через збільшення їх кількісного складу. Для цього було прийняте рішення щодо призову робочих, котрі видобувають вугілля і які через припинення постачання вугілля залишилися без робочих місць. 

Найбільш активною «агітаційна кампанія» з вербування населення була в населених пунктах Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.

«Через відсутність робочих місць та у зв’язку з необхідністю утримувати свої родини, безробітні приймають рішення щодо приєднання до лав російсько-терористичних військ. Це значною мірою сприяло у підвищенні рівня укомплектованості окремих підрозділів бойовиків», - наголошується у повідомленні розвідки. 



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, блокада, вербовка, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх