Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка

16.02.2017 10:15

На сторінці Головного управління розвідки в соцмережі повідомляється, що підконтрольні Росії сепаратисти вдаються до вербування до своїх лав працівників низки підприємств гірничо-видобувного комплексу, які у зв’язку з блокадою регіону залишилися без роботи, передає replyua.net.

За даними військових, командування російсько-окупаційних військ, скориставшись режимом припинення вогню з 9 лютого поточного року, збільшили боєздатність з’єднань та частин 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) російських ЗС через збільшення їх кількісного складу. Для цього було прийняте рішення щодо призову робочих, котрі видобувають вугілля і які через припинення постачання вугілля залишилися без робочих місць.



Найбільш активною «агітаційна кампанія» з вербування населення була в населених пунктах Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.



«Через відсутність робочих місць та у зв’язку з необхідністю утримувати свої родини, безробітні приймають рішення щодо приєднання до лав російсько-терористичних військ. Це значною мірою сприяло у підвищенні рівня укомплектованості окремих підрозділів бойовиків», - наголошується у повідомленні розвідки.