Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор?

16.02.2017 08:49

В Мариуполе нашли пристанище порядка 10 тысяч переселенцев, покинувших свои дома из-за военных действий. Судьба этих людей сложилась по-разному: кому-то посчастливилось найти работу и получать достойную зарплату, кто-то по-прежнему вынужден существовать «на социалку», перебиваясь «с хлеба на воду».

Столкнуться лицом к лицу с безработицей довелось и нескольким тысячам местных жителей - предприятия закрываются, количество рабочих мест уменьшается.

Выплаты и гуманитарная помощь - всего лишь «рыба», а проблему может решить «удочка», выданная каждому трудоспособному человеку. Над тем, как можно помочь обездоленным землякам, соцслужбы и волонтёры не один месяц ломали голову. И, похоже, выход был найден…

Научить работать «не на дядю»

Проект «Социальный бизнес-центр» стартовал в Мариуполе в конце января. По задумке создателей этот своеобразный бизнес-инкубатор должен помочь людям найти себя в новых жизненных обстоятельствах. «Вместо того чтобы ждать милости от власти и благодетелей, надо пытаться создать свой, пусть даже маленький бизнес. Мы хотим научить людей организовать своё дело, позволяющее не только заработать на хлеб насущный, но и более уверенно ощущать себя в социуме. Для этого нужно выбраться из привычного кокона и взять на себя ответственность за собственную судьбу», - говорят авторы проекта.

Подобные проекты уже запущены в Запорожье, Днепре, Харькове. В Мариуполе «родителями» «Социального бизнес-центра» стали благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» и свободное пространство «Халабуда». На базе «Халабуды» и планируется «взращивать» потенциальных предпринимателей.

Социальный Бизнес-центр - это центр поддержки предпринимательства. Там можно получить профессиональную консультационную поддержку и обучиться необходимым знаниям и навыкам ведения бизнеса. Кроме того, центр выполняет функцию единого рабочего пространства, в рамках которого участник программы получает возможность работы на площадях Бизнес-центра, что удовлетворит, тем самым, его потребность в аренде офиса. В услуги единого рабочего пространства входят предоставление рабочего места в «Бизнес-центре», высокоскоростной Интернет, услуги офисной техники (ноутбук, сканер/принтер), возможность ведения переговоров, лаунж-зона. В рамках консультационной функции в Бизнес-центре осуществляется обучение начинающих бизнес-активных участников программы основам ведения бизнеса и поддержка бенефициаров уже ведущих свой бизнес профессиональными консультациями. «Мы будем помогать людям вести и бухгалтерский учёт, и юридический. Также будем учить их, как начинать свой бизнес. Главное для нас - донести до людей: если вы потеряли работу, это не приговор, можно начать жизнь заново. И мы рассчитываем на эффект домино, когда каждый положительный пример даст надежду другим», - рассказал о проекте директор БФ «Каритас Мариуполь» Ростислав Спринюк.

Лень или неверие?

Первое, с чего начали реализацию проекта его создатели, это - организация в «Халабуде» пресс-конференции «Обеспечение базовых потребностей и стабилизация обеспечения жизнедеятельности лиц, пострадавших от конфликта на Востоке Украины». «Пригласили представителей СМИ, начинающих предпринимателей, фрилансеров. Однако на встречу пришли лишь несколько журналистов и одна переселенка из Донецка, - рассказали в «Каритас».

Организаторы уверены, что причинами столь явного безразличия могут быть либо лень, либо неверие. «Человек, в течение многих лет бывший наёмным работником, привык во всём полагаться на работодателя. Он был готов выполнять возложенные на него обязанности, получать за это заработную плату и не «заморачиваться» никакими проблемами. Жизнь изменилась, новые реалии требуют по-новому посмотреть на действительность, требуют приложения каких-то усилий к изменению своего положения в социуме. Однако человек не желает эти усилия прилагать, не желает что-то менять в своей жизни, трансформироваться из работника в бизнесмена. Это и есть лень. Она присуща какой-то части сегодняшних безработных, предпочитающих жить «на социалку» в ожидании лучших времён», - поясняют в благотворительном фонде.

Есть и «фомы неверующие», которые считают, что в нынешних условиях, когда после повышения налоговых отчислений тысячи предприятий малого и среднего бизнеса закрываются, открыть своё дело нереально. Руководитель СП «Халабуда» Дмитрий Чичера уверен, что всё дело не в изменениях налогового законодательства, а в том, как именно «поставлен бизнес». «Частные предприятия закрываются в большей степени потому, что работали «вчёрную», не платя налоги. А когда их заставили это делать, начали возмущаться. Закрываются те, кто не в состоянии держаться на плаву, неправильно ведёт бизнес, неконкурентоспособен. Минимальный объём платежей - порядка 700 гривен в месяц. Если человек не в состоянии заработать даже столько, значит, ему нужно менять бизнес-модель или искать другие способы заработка», - говорит Чичера.

Кстати, Дмитрий точно знает, о чём говорит. Антикафе «Халабуда» открылось в Мариуполе год назад. А идея его создания родилась в голове фотографа и волонтёра Чичеры незадолго до этого. В короткие сроки было найдено помещение и обустроен уютный интерьер. «У нас нет спонсоров или доноров, нет выигранных грантов или покровителей. Мы остаёмся независимыми и открытыми, потому что сами вкладываем средства и душу в наше новое детище. «Халабуда» открыта для новых идей и сотрудничества. Именно для этого она и была создана», - рассказал Дмитрий.

«Говорить легко…»

Как выяснилось, безработные, зарегистрированные в Центре занятости, действительно, не спешат воспользоваться услугами социального бизнес-инкубатора. «Этим организаторам говорить легко. У них у самих есть работа, которая как раз и заключается в том, чтобы проводить всяческие семинары, консультации, чтобы нас обучать, вобщем, - с лёгкой иронией поясняет Елена Константиновна, бывшая работница «Азовмаша». - Если бы у меня были средства, я бы и без их помощи открыла б собственное предприятие. Какое-нибудь швейное ателье, к примеру. Нужен начальный капитал, а он от семинаров и консультаций не появится. Кредиты брать я не хочу, накоплений у меня нет, вот, на пятом десятке стала безработной. А у меня дочка в вузе учится, мама болеет. Мужа нет, помощи ждать неоткуда. Так что мне не до экспериментов с предпринимательством. Да и надо же ещё к этому талант иметь. Не у всех он есть, не из каждого бизнесмен получится. У кого соответствующей хватки нет, тот прогорит. Тем более, что сейчас стоит лишь начать чем-нибудь заниматься, тебя сразу же налогами задавят и проверками всевозможными».

«Коллегу» поддержал и Георгий, который в свободные от посещений Центра занятости дни таксует на стареньком «Опеле». «Я сам был предпринимателем. Имел несколько торговых точек. Честно работал, честно платил налоги и людям зарплату. Дело кончилось тем, что разорился вчистую. В нашей стране честно заниматься бизнесом невозможно. Выживает тот, кто умеет подмазать, кого следует, вместо того, чтобы законы соблюдать, кто к людям, как к скотине относится, за адский труд платя копейки. И не надо мне рассказывать красивые сказки. Я эту «кухню» хорошо знаю».

Анастасия МАКСИМОВА.