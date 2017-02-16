ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы

16.02.2017 11:42

По данным группы Информационное сопротивление, в "гор- и райотделах МВД днр" наблюдается ухудшение психологического климата среди личного состава.

В результате распространяются случаи, когда работники этих подразделений выражают желание уволиться, в том числе, выехать в дальнейшем на свободную территорию Украины.

В этих условиях главарями осуществляется регулярное моральное давление на подчиненных, направленное на то, чтоб не допустить увольнений и выезда за пределы «днр».

В качестве убеждения применяется запугивание как самих «полицейских», так и членов их семей. Ходят слухи, что в отношении некоторых из них руководством райотделов применялись меры физического воздействия.

Источник: sprotyv.info