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ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы

16.02.2017 11:42
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ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы

По данным группы Информационное сопротивление, в "гор- и райотделах МВД днр" наблюдается ухудшение психологического климата среди личного состава.

В результате распространяются случаи, когда работники этих подразделений выражают желание уволиться, в том числе, выехать в дальнейшем на свободную территорию Украины.

В этих условиях главарями осуществляется регулярное моральное давление на подчиненных, направленное на то, чтоб не допустить увольнений и выезда за пределы «днр».

В качестве убеждения применяется запугивание как самих «полицейских», так и членов их семей. Ходят слухи, что в отношении некоторых из них руководством райотделов применялись меры физического воздействия.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, полиция, ДНР
 
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