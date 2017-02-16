Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина

16.02.2017 18:00

В России рассказали, сколько еще «гумконвоев» хотят отправить на Донбасс. Очередной так называемый конвой может вторгнуться на восток нашей страны уже в в феврале-марте.

Об этом сообщил статс-секретарь ведомства российских оккупантов Владимир Артамонов, сообщает «Интерфакс».

«Две очередные колонны уже готовы и будут отправлены на Донбасс 21 и 28 февраля – в основном детское питание и медикаменты. В марте отправка колонн запланирована на 16-е и 23-е числа. Работа спланирована на весь год», – сказал Артамонов.

Ранее группа "ИС" сообщала, что за неделю из РФ на Донбасс переброшено 80 ББМ, 600 тонн боеприпасов, 2000 тонн ГСМ.

Источник: sprotyv.info