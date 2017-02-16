Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина

16.02.2017 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина

В России рассказали, сколько еще «гумконвоев» хотят отправить на Донбасс. Очередной так называемый конвой может вторгнуться на восток нашей страны уже в в феврале-марте.

Об этом сообщил статс-секретарь ведомства российских оккупантов Владимир Артамонов, сообщает «Интерфакс».

«Две очередные колонны уже готовы и будут отправлены на Донбасс 21 и 28 февраля – в основном детское питание и медикаменты. В марте отправка колонн запланирована на 16-е и 23-е числа. Работа спланирована на весь год», – сказал Артамонов.

Ранее группа "ИС" сообщала, что за неделю из РФ на Донбасс переброшено 80 ББМ, 600 тонн боеприпасов, 2000 тонн ГСМ

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Россия, Донбасс, Путин, гуманитарный конвой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх