От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)

16.02.2017 09:30

Вой - звуковое сопровождение низко летящей мины сто двадцатого калибра. Реакция цепных псов и припаркованных у подъезда автомобилей на огонь РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган». При поражении цели сменяется гробовым молчанием.

Воля - то, чего век не видать.

Вор - присосавшийся к солдатскому котлу командир. Правитель-миллионер, который не гнушается содержимым котомки нищего.

Воронка - углубление в почве, оставленное разорвавшимся фугасом. Является источником дополнительного питания грачей, которые в разгар зимы не прочь полакомиться оглушёнными червями, личинками майских жуков, а также выброшенными на поверхность полёвками.

Воротник - верхняя часть одежды, за которую легко может проникнуть осыпающаяся с потолка бомбоубежища земля. Поэтому после объявления тревоги необходимо застегнуть или обмотать шею махровым полотенцем.

Впрочем, меры предосторожности не всегда окупают затраченные усилия. В частности, даже наглухо застёгнутый воротник не может дать гарантии, что вы уцелеете при прямом попадании.

Воскресник - 80-летний житель прифронтовой зоны, который из повреждённого дома перебрался в летнюю кухню. Чтобы не простыть в плохо отапливаемом помещении, установил возле грубки заранее припасённый гроб и соорудил из него защищённое от сквозняков лежбище.

Прозвище “воскресник” получил от соседки. Женщина пришла разжиться щепоткой соли, однако чуть не грохнулась в обморок, когда услышала из-под гробовой крышки голос старика.

Вощина - имущество пчёл, которое после прилёта мины оказывается на ветках близлежащих деревьев. Уцелевшие при этом насекомые объявляют всякому оказавшемуся в поле зрения живому существу бескомпромиссную вендетту.

Вчетверо - степень определения физических возможностей отдельно взятого задиры-обывателя. Существует ироничная характеристика: «Крепок, как дерьмецо вчетверо».

Вспышка - источник света прифронтовой зоны. При активном артобстреле вспышки способны заменить уличное освещение.

Вслепую - способ передвижения по улицам обесточенного села. Второе значение - идти в атаку по минному полю.

Высота - пуп земли естественного или рукотворного происхождения. При развязывании военных действий автоматически переводится в разряд языческого капища, где широко практикуется человеческое жертвоприношение.

Вычитать - подводить итоги очередного боестолкновения.

Габариты - размеры танка, которые обязан знать каждый военнослужащий. Отступление от правил чревато нежелательными последствиями. Известен случай, когда бронированная машина благополучно вписалась в ворота частного дома, однако механик-водитель затормозил лишь после того, как далеко выдающийся вперёд орудийный ствол обрушил приспособленную под винокурню летнюю кухню.

Не мешает также перед поездкой за добавкой напомнить моторизированному гонцу, что движение гусеничного, колёсного и гужевого транспорта осуществляется по правой стороне улицы.

Гайка - ближайшая родственница болта, средство укрепления дисциплины в воинском подразделении и трудовом коллективе. При затягивании следует придерживаться золотой середины, иначе сорвёт резьбу.

Галера - плавучее средство, где все прикованы к вёслам, а один - к плётке.

Гвоздика - самоходная артиллерийская установка, двоюродная сестра гусеничного трактора. Одного боекомплекта достаточно для того, чтобы засеять осколками до шести гектаров пашни.

Генерал - пожилой солдат, к которому по причине склероза и прочих старческих недугов приставлены две няньки, денщик и адъютант. Первый следит за тем, чтобы шеф не явился на службу в комнатных шлёпанцах, второй - каждый вечер напоминает, что генеральшу следует именовать «рыбкой», а даму сердца - «кисонькой».

Герань - цветок, название которого пока не присвоено не одному виду вооружения. Из-за содержащихся в стеблях и листьях эфирных масел способен цвести на подоконнике при повреждённом осколками остеклении. Особо ценим старушками, чья пенсия не позволяет держать зимой в помещении комфортную температуру.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.