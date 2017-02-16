В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы

16.02.2017 16:50

Перечень товаров, запрещенных для торговли с оккупированным Донбассом, будет расширен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает телеканал 112 Украина.

Президент напомнил, что в июне 2015 г. был установлен четкий перечень товаров, которые запрещено перевозить через линию разграничения.

"Позже этот перечень был дополнен, а сейчас планируется еще его расширение и включение в список запрещенных к перевозке радиотоваров, строительных материалов для предотвращения строительства фортификационных сооружений со стороны боевиков и тому подобное", - приводит пресс-служба слова главы государства.