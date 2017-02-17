" ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы

17.02.2017 13:39

Оккупированные Луганск и Донецк возвращаются во времена СССР. Здесь поют звезды советской эстрады, учат по 5-бальной системе, принимают в пионеры и комсомольцы. Вот только денег у людей все меньше, пишет "Лига".

В Луганск в последнее время зачастили легенды советской эстрады, среди которых не только Иосиф Кобзон, но и группа "Синяя птица".

"От духовной пищи к обычной - за колбасой в продторг Советский", - отмечают журналисты.

Однако многие пенсионеры жалуются, что денег не хватает.

Так, с 1 января 2017 года минимальная пенсия составляет 2267 рублей, а до конца 2016 года они получали 2159 рублей.

"Не сравнить с украинской, но выехать (на подконтрольную Украине территорию, - ред) не могу, здоровья нет, да не к кому", - отмечает пенсионерка Светлана.

"Детское пособие мамы до трех лет сейчас получают в сумме 1720 рублей, а мать-одиночка, ребенку которой уже исполнилось три года, - одну тысячу рублей. Как на эти деньги можно прожить?" - говорит луганчанка Арина.

Многие большие сетевые магазины закрыты до сих пор.

"Товары в основном российские, качество которых оставляет желать лучшего, но стали появляться и украинские, что радует, конечно", - сказала Арина.

Она добавила, что в городе начали ремонтировать дороги на восточных кварталах .

"Но между домами, все печально, пройти невозможно, асфальта нет, показуха да и только", - считает она.

В оккупированном Донецке отмечается много бигбородов с пропагандистками лозунгами и фото главаря террориста Александра Захарченко.

А в системе образования также разительные перемены. Например, в школах учат по пятибальной системе. Регулярно проводят патриотические акции, принимают в пионеры и комсомольцы.

Школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации "ЛНР".