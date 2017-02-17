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Арестованного донецкого ученого Игоря Козловского признали гражданином "ДНР" и не отпускают "из подвала" (ВИДЕО)
Ученого-религиоведа Игоря Козловского, которого российские оккупанты взяли в заложники более года назад, не хотят обменивать. А знаете по какой причине МГБ (ФСБ) не вносит его в списки? Говорят, что он "гражданин ДНР", а значит не подлежит обмену.
Вот так, записали человека в "граждане" и тут же дали почувствовать преимущества "гражданства" - отправили на подвал без права обмена. Вернее, в одиночку Донецкого СИЗО, куда его недавно перевели (до этого сидел в камере на двоих).
Родственники Козловского устроили пресс-конференцию, так как отчаялись. Послушайте, всего 24 минуты, но для понимания происходящего очень полезно. Оккупанты обвиняют ученого в том, что он хранил взрывчатку - арестовали его вскоре после попытки взорвать памятник Ленина в Донецке. Хотя он не выезжал из Донецка только потому, что был вынужден ухаживать за больным сыном.
Сына Козловского, ради которого он оставался в Донецке, удалось вывезти в Киев. Полгода в МГБ (ФСБ) не выдавали изъятые во время обыска документы, без которых невозможно пересечь линию фронта. А теперь, в Украине, ему не платят пенсию по инвалидности, так как он недееспособный, а пенсию получает опекун - в данном случае Игорь Козловский, пишет ресурс pauluskp.com.
Фото: pauluskp.com/
Теги: Донецк, Донбасс, плен, Игорь Алексеев, боевики, ученый
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