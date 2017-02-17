Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Арестованного донецкого ученого Игоря Козловского признали гражданином "ДНР" и не отпускают "из подвала" (ВИДЕО)

17.02.2017 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Арестованного донецкого ученого Игоря Козловского признали гражданином "ДНР" и не отпускают "из подвала" (ВИДЕО)

Ученого-религиоведа Игоря Козловского, которого российские оккупанты взяли в заложники более года назад, не хотят обменивать. А знаете по какой причине МГБ (ФСБ) не вносит его в списки? Говорят, что он "гражданин ДНР", а значит не подлежит обмену.

Вот так, записали человека в "граждане" и тут же дали почувствовать преимущества "гражданства" - отправили на подвал без права обмена. Вернее, в одиночку Донецкого СИЗО, куда его недавно перевели (до этого сидел в камере на двоих).

Родственники Козловского устроили пресс-конференцию, так как отчаялись. Послушайте, всего 24 минуты, но для понимания происходящего очень полезно. Оккупанты обвиняют ученого в том, что он хранил взрывчатку - арестовали его вскоре после попытки взорвать памятник Ленина в Донецке. Хотя он не выезжал из Донецка только потому, что был вынужден ухаживать за больным сыном.

Сына Козловского, ради которого он оставался в Донецке, удалось вывезти в Киев. Полгода в МГБ (ФСБ) не выдавали изъятые во время обыска документы, без которых невозможно пересечь линию фронта. А теперь, в Украине, ему не платят пенсию по инвалидности, так как он недееспособный, а пенсию получает опекун - в данном случае Игорь Козловский, пишет ресурс pauluskp.com.



Фото: pauluskp.com/

Теги: Донецк, Донбасс, плен, Игорь Алексеев, боевики, ученый
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх