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Авдеевка снова попала под обстрелы боевиков, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) (дополнено)
Под огнем оказались жилые кварталы Авдеевка. Повреждения получили многоэтажки, расположенные по улице Гагарина. На данный момент известно, что есть жертвы среди мирного населения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По состоянию на 18.30 в Авдеевское отделение полиции поступили сообщения о повреждении снарядами боевиков многоэтажных домов 12 и 1 по улице Гагарина. В первом случае снарядом повреждены подъезд, а во втором - квартира на 4 этаже. Сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
"Идут разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений", - сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По состоянию на 20.30 зафиксировано повреждение дома на проспекте Центральный. В многоэтажном доме по ул.Гагарина произошло обрушение перекрытий с 5-го по 3-й этажи.
На остановке в районе ул. Рубиновой мужчина 1984 года рождения получил ранение в ногу. От медицинской помощи отказался.
На ул. 9-й квартал пожилой мужчина 1941 года в результате обстрела и повреждения системы отопления получил ожог стопы.
Информация о пострадавших и повреждения уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, мужчина, гибель, обстрелы
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- Авдеевка снова попала под обстрелы боевиков, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) (дополнено)08:19
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