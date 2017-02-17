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Блокада Донбасса: блокирующие не возвращают ДЖД захваченный ими в районе Бахмута тепловоз
Участники торговой блокады отказались вернуть Донецкой железной дороге захваченный ими ранее в районе Бахмута тепловоз . Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В полиции опровергают информацию, распространенную "блокировщиками", о якобы подготовке штурма.
"Сегодня утром в Бахмутский отдел полиции обратились представители Донецкой железной дороги, которые сообщили, что блокировщики отказываются вернуть им захваченный ранее тепловоз. Машинист в сопровождении участкового офицера полиции пришли сегодня к месту блокировки в Бахмуте и попросили передать им тепловоз для того, чтобы они могли его забрать. Им было отказано", - говорится в сообщениию
Отмечается, что участники торговой блокады "подожгли перед тепловозом шины, в связи с чем на месте работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям".
На место была вызвана следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, которая задокументировала этот факт. В настоящее время по нему проводится проверка.
По фактам блокирования железнодорожных путей и захвата железнодорожного транспорта открыто 4 уголовных производства.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, блокада, тепловоз, Бахмут
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