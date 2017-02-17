Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели

17.02.2017 10:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели
Запасов угля на Авдеевском коксохимическом заводе осталось всего на 15 суток. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил гендиректор завода Муса Магомедов

Он заверил, что при вчерашнем обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работают два коксовых цеха, генерируется теплоэнергия для города. 

"Теплоэнергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха – первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас – по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", - сказал Магомедов. 

По его словам, запасов угля на заводе осталось где-то на 15 суток. 

В Украине уже четвертую неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Сегодня в стране введен в действие чрезвычайный режим в энергетике. 

По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, коксохим недополучает 15% процентов используемого угля, запасов импортного угля мало. 

 

Фото: larastock.com

Теги: Донбасс, Авдеевка, уголь, директор, запас, коксохим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх