Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели

Он заверил, что при вчерашнем обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работают два коксовых цеха, генерируется теплоэнергия для города."Теплоэнергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха – первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас – по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", - сказал Магомедов.По его словам, запасов угля на заводе осталось где-то на 15 суток.В Украине уже четвертую неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Сегодня в стране введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, коксохим недополучает 15% процентов используемого угля, запасов импортного угля мало.