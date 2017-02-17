- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост
Участники блокады товарного сообщения между ОРДЛО и остальной частью Украины выставили наблюдательный пост на Бахмутской трассе. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Українські новини" сообщил участник блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, пишет сайт novosti.dn.ua.
"Мы будем продолжать блокаду, расширять её. Мы начали выставлять посты на автомобильной дорогах. Уже первый такой пост поставили на Бахмутской трассе, сейчас он выполняет наблюдательные функции, мы установим там видеокамеры, чтобы избежать инсинуаций и обвинений в попытке повлиять на перераспределение денежных потоков", - сказал он.
Виногродский также сообщил, что планируется блокада ж-д участка между Мариуполем и Волновахой.
При этом он отметил, возможна сложная ситуация с Луганской ТЭС, которая работает в режиме энергоострова и снабжает электроэнергией всю Луганскую область. В случае поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганской области из России, эта ТЭС может стать элементом шантажа со стороны России.
Напомним, вчера в Луганской области недалеко от поселка Золотое участники блокады открыли первый блокпост на автомобильной дороге.
В конце января 2017 года участники добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду жд-сообщений и заблокировали 3 ключевые ветки перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" в районе станции Светланово и направление "Горское-Золотое".
По факту блокирования жд-сообщений в Донецкой области было открыто 4 уголовных производства.
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики 15 февраля.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, трасса, блокада, пост, Бахмут
- Новый губернатор Донетчины не справляется? (ВИДЕО)
- Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины
- По факту блокирования бахмутской трассы открыто уговоное производство. ВИДЕО
- Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев
- Блокада Донбасса: ветераны АТО заблокировали трассу Ясиноватая-Константиновка
- "ДНР" и "ЛНР" взяли обязательства восстановить трассу от Ясиноватой до КПП «Изварино»
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины16:30
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины