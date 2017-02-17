Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост

17.02.2017 18:07

Участники блокады товарного сообщения между ОРДЛО и остальной частью Украины выставили наблюдательный пост на Бахмутской трассе. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Українські новини" сообщил участник блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, пишет сайт novosti.dn.ua.



"Мы будем продолжать блокаду, расширять её. Мы начали выставлять посты на автомобильной дорогах. Уже первый такой пост поставили на Бахмутской трассе, сейчас он выполняет наблюдательные функции, мы установим там видеокамеры, чтобы избежать инсинуаций и обвинений в попытке повлиять на перераспределение денежных потоков", - сказал он.



Виногродский также сообщил, что планируется блокада ж-д участка между Мариуполем и Волновахой.

При этом он отметил, возможна сложная ситуация с Луганской ТЭС, которая работает в режиме энергоострова и снабжает электроэнергией всю Луганскую область. В случае поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганской области из России, эта ТЭС может стать элементом шантажа со стороны России.



Напомним, вчера в Луганской области недалеко от поселка Золотое участники блокады открыли первый блокпост на автомобильной дороге.

В конце января 2017 года участники добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду жд-сообщений и заблокировали 3 ключевые ветки перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" в районе станции Светланово и направление "Горское-Золотое".



По факту блокирования жд-сообщений в Донецкой области было открыто 4 уголовных производства.



Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики 15 февраля.