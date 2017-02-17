Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко

17.02.2017 09:13

Утром 17 февраля народный депутат и один из активных участников акции блокады торговли с оккупантами Семен Семенченко написал несколько агрессивных обращений к президенту Петру Порошенко с обвинениями в личной заинтересованности в бизнес-отношениях с ОРДЛО. На своей странице в Facebook Семенченко комментировал заголовки исключительно российской прессы, “обличая” главу государства . Итак, политик назвал одного из представителей “ДНР” Дениса Пушилина партнером Порошенко, пишет “Диалог.UA”.

Ведь между вами не война, а всего лишь "некоторые противоречия". Держитесь, партнеры согласны немного подождать пока у вас " развяжутся руки"...”, - пишет парламентарий.

Позже он обратил внимание на факт о том, что блокаду оккупированных требуют прекратить, чтобы Виктор Медведчук мог беспрепятственно торговать углем.Семенченко обвинил “партнеров” президента в убийстве трех украинских военных 16 февраля . “Но это же не повод прекратить торговлю? Это же "наши люди"? Сейчас они беспокоятся о нас, о судьбе украинской энергетики. Но если прекратить торговлю, Захарченко может потерять работу….Петр Алексеевич, почему вы и Захарченко говорите одно и то же?” – пишет Семенченко.

Он также обратил внимание на заявление главаря “ДНР”, который требует прекратить блокаду и намерен запустить новую лаву. Уголь из Дырки в РФ не пускают, а боевикам нужны налоги. Не будет налогов, боевики потеряют работу и вступят в ряды боевиков. К слову, а чем им платить самим себе, если не будет налогов? Тут вы, наверное. Поможете? Электрики на пару сот миллионов без оплаты отпустите. Или воды? Или электричества?” - написал Семенченко.

Пока Администрация президента не прокомментировала громкие обвинения блокадника.





