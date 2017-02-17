Боевики дважды обстреляли КПВВ "Марьинка"

Боевики незаконных вооруженных формирований в четверг, 16 февраля, дважды обстреляли позиции контрольного пункта въезда-выезда и контрольного поста "Марьинка", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По КПВВ боевики вели огонь из миномета и стрелкового оружия. На время обстрела был прекращен пропуск через КПВВ.

По контрольному посту боевики стреляли из гранатомета.

Обстрелы проводились со стороны оккупированного населенного пункта Александровка.

Пострадавших по итогам обстрелов нет. Пограничники ответный огонь не открывали.