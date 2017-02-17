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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых

17.02.2017 20:34
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Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых

Об этом Порошенко заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Depo.ua.

"Только что я получил информацию, что 20 минут назад российские войска попали в торговый центр, много раненых. 20 минут назад, чего они хотят на украинской земле, почему они стреляют из артиллерии по моему народу",- заявил Порошенко.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, торговый центр, боевики, обстрелы, раненые
 
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