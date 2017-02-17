Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых

17.02.2017 20:34

Об этом Порошенко заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Depo.ua.

"Только что я получил информацию, что 20 минут назад российские войска попали в торговый центр, много раненых. 20 минут назад, чего они хотят на украинской земле, почему они стреляют из артиллерии по моему народу",- заявил Порошенко.