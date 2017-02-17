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Архив - Донецкая область

Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб

17.02.2017 18:59
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Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных в пятницу по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 32 обстрела. Трое наших военных ранены, один – погиб", - говорится в сводке за пятницу по состоянию на 18:00, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

Кроме того, в штабе отмечают, что непосредственно в настоящее время происходит обстрел г.Авдеевка Донецкой области. "Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в течение дня боевики многократно обстреливали Авдеевку из 120-мм минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "На донецком направлении… также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер", - информируют в штабе.

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали с.Водяное и с.Широкино Волновахского района, а также пгт Талаковка Мариупольского горсовета. По с.Гнутово огонь вел снайпер.

"На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов российские оккупанты обстреляли Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку и Катериновку", - говорится в сводке штаба АТО.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
 
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