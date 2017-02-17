- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
- Страны G7 призвали немедленно остановить блокаду Донбасса19:19
- Российские казаки атамана Козицына собирают сход и готовятся к походу на Донбасс19:06
- Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб18:59
- В Авдеевке снаряды попали в многоэтажки: разрушены квартиры и коммуникации, есть пострадавшие18:44
- В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт18:32
- Бойовики знов обстріляли Авдіївку, поранено підлітків18:21
- РФ будує лінії електропередач і підстанції для окупованого Донбасу18:15
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб
Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных в пятницу по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 32 обстрела. Трое наших военных ранены, один – погиб", - говорится в сводке за пятницу по состоянию на 18:00, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.
Кроме того, в штабе отмечают, что непосредственно в настоящее время происходит обстрел г.Авдеевка Донецкой области. "Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в течение дня боевики многократно обстреливали Авдеевку из 120-мм минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "На донецком направлении… также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер", - информируют в штабе.
На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали с.Водяное и с.Широкино Волновахского района, а также пгт Талаковка Мариупольского горсовета. По с.Гнутово огонь вел снайпер.
"На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов российские оккупанты обстреляли Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку и Катериновку", - говорится в сводке штаба АТО.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
- За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб
- Ситуация на донбасском фронте обострилась: боевики за минувшие сутки 71 раз открывали огонь, у ВСУ есть погибшие и раненые
- Штаб АТО озвучил потери ВСУ за сутки: один погибший, много раненых
- В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне АТО за минувшие сутки
- За минувшие сутки в зоне АТО погибших военных нет, пятеро получили ранения
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
- Страны G7 призвали немедленно остановить блокаду Донбасса19:19
- Российские казаки атамана Козицына собирают сход и готовятся к походу на Донбасс19:06
- Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб18:59
- В Авдеевке снаряды попали в многоэтажки: разрушены квартиры и коммуникации, есть пострадавшие18:44
- В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт18:32
- Бойовики знов обстріляли Авдіївку, поранено підлітків18:21
- РФ будує лінії електропередач і підстанції для окупованого Донбасу18:15
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
- Страны G7 призвали немедленно остановить блокаду Донбасса19:19
- Российские казаки атамана Козицына собирают сход и готовятся к походу на Донбасс19:06
- Боевики совершили сегодня 32 обстрела - трое украинских военных ранены, один – погиб18:59
- В Авдеевке снаряды попали в многоэтажки: разрушены квартиры и коммуникации, есть пострадавшие18:44
- В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт18:32
- Бойовики знов обстріляли Авдіївку, поранено підлітків18:21
- РФ будує лінії електропередач і підстанції для окупованого Донбасу18:15
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины