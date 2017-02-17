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Архив - Донецкая область

Бойовики знов обстріляли Авдіївку, поранено підлітків

17.02.2017 18:21
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Бойовики знов обстріляли Авдіївку, поранено підлітків

Увечері 17 лютого бойовики вчерговий раз обстріляли Авдіївку. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Він зазначив, що на місце обстрілу виїхала швидка і представники оперативного штабу.

"Окупанти знову обстріляли Авдіївку. Вибухи було чутно в районі Хіміка. На місце обстрілу виїхала швидка і представники оперативного штабу", - написав Жебрівський.

"Продовжується обстріл #Авдіївка. Один із снарядів влучив у 9-типоверховий будинок. Пошкоджено дві квартири на другому поверсі. Осколками поранено двох підлітків. їх доставлено до лікарні", - додав губернатор.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, боевики, обстрелы, Жебривский
 
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