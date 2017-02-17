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Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой

17.02.2017 11:36
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Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой

Пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от чешской организации "Человек в беде" пересекли КПВВ "Новотроицкое" в сторону неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 

"Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории последовали 5 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, сантехнику и другие материалы общим весом почти 28 тонн", - говорится в сообщении. 

В то же время в так называемой "ДНР" деятельность указанной организации запрещена боевиками. Вероятно, гуманитарная помощь транзитом через оккупированную часть Донецкой области проследует в так называемую "ЛНР". 


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Новотроицкое, Госпогранслужба
 
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