Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой

17.02.2017 11:36

Пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от чешской организации "Человек в беде" пересекли КПВВ "Новотроицкое" в сторону неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



"Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории последовали 5 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде". Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, сантехнику и другие материалы общим весом почти 28 тонн", - говорится в сообщении.



В то же время в так называемой "ДНР" деятельность указанной организации запрещена боевиками. Вероятно, гуманитарная помощь транзитом через оккупированную часть Донецкой области проследует в так называемую "ЛНР".