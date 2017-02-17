Для сохранения своей жизни главарю "ДНР" Захарченко нужно явиться в правоохранительные органы с повинной - народный депутат

Глава подкомитета по вопросам безопасности информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что для лидера "ДНР" Александра Захарченко единственным выходом в сложившейся ситуации может стать явка с повинной в украинские правоохранительные органы, пишет "Интерфакс".

"Захарченко понимает, что Россия осуществляет зачистку одиозных представителей бандформирований и террористических организаций, у которых есть слишком много информации и которые являются ценными свидетелями. Как в случае с Сирией, Кремль в последнее время подает сигналы о готовности сменить лидеров самопровозглашенных и оккупированных территорий Донбасса с целью ослабления внешнего давления", - написала И.Фриз на странице в Фейсбуке в пятницу.

Она выразила убеждение, что в сложившейся ситуации единственный выход для А.Захарченко – "явка с повинной в правоохранительные органы Украины".

"Украинское государство соблюдает международные обязательства, права человека, и смертная казнь здесь не применяется. Поэтому руководство так называемой "ДНР" еще имеет шанс сохранить свою жизнь до того, как сядет в лифт или засидится в кабинете. Особенно после комментария пресс-секретаря Пескова по поводу заявлений Захарченко, сомнительно, что в Кремле осталась хотя бы одна причина отказаться от торжественных похорон очередного "героя", - пишет И.Фриз.

Ранее А.Захарченко заявил на пресс-конференции в Луганске о желании "освободить территории Донецкой и Луганской областей политическим путем", но напомнил Киеву, что может "сделать это и военным (путем)". Он также заявил, что не отдаст "приказ об отведении ни одного танка, ни одного миномета, пока мы не убедимся в том, что украинские военные свою технику отведут".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что заявление А.Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит Минским договоренностям, отметив при этом, что оно было сделано после провокаций украинских военных.