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ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"
Так называемый "председатель верховного суда ДНР" Эдуард Якубовский в эфире подконтрольного незаконной группировке телеканала заявил, что "судьи" рассматривают много дел о "шпионаже", пишет сайт novosti.dn.ua.
"У нас есть характерные дела. Приговором военного трибунала 7 сентября 2016 года гражданин Украины признан виновным и осужден за шпионаж у 18 годам лишения свободы. Второго за шпионскую деятельность 2 декабря 2016 года суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Есть еще ряд примеров и есть ряд дел, которые находятся на рассмотрении", - сказал Якубовский.
Он подчеркнул, что "спецслужбы Украины ищут любую возможность, любой повод, чтобы расшатывать ситуацию внутри ДНР". Для этого используются законспирированные агенты и вербуются "граждане ДНР, которые находятся на временно оккупированной укрофашистами территории".
При этом он заявил, что превалирующее количество дел, которые рассматривают "суды ДНР" - гражданские, но много уголовных и административных, а также появляются дела "об экономических нарушениях".
Напомним, в районах Луганской и Донецкой областей, контролируемых незаконными вооруженными формированиями так называемых "Л-ДНР", были выявлены очередные факты нарушений прав человека.
Фото: hronika.info/
Теги: Украина, Донбасс, шпионаж, борьба, ДНР
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