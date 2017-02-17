Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество

17.02.2017 20:30

Боевики «ДНР» начали интенсивные обстрелы, которые они ведут из Донецка и Макеевки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Основные обстрелы идут по Марьинке. Там, по словам очевидцев, уже поврежден жилой дом. «#Марьинка попадание в жилой дом, пожар», — сообщают местные жители.

Обстрелы ведутся из Петровского района. «19 :05к #Донецк Трудовские-громко!» — пишут очевидцы.

«Петровка, круг, слышим мощно», — добавил другой автор.

Также страдают Кировский, Киевский и Куйбышевский районы. «Жилплощадка, бой все ближе и громче», — сообщают комментаторы.

«#Донецк #Киевский, с севера (Ясиноватая?) грохот всего подряд, с редк паузами», — пишут дончане.

«#Донецьк Как с 6 вечера начали херячить из чего не попадя за Путиловкой, так с некоторыми затишьями и продолжают, иногда даже потолок гудит», — отметил еще один автор.

«19−45к «С Абакумова -Старомихайловки х***рят по Красногоровке», — добавил другой пользователь.

Также страдает Ясиноватский район — там ведутся интенсивные боевые действия. «В стороне Скотоватой-Трассы-Ясиноватой, как слоенный пирог — стрелковое, бахи, вспышки», — пишут комментаторы.

«Яковлевка громыхает! Похоже на танковую дуель+ минометы на подпевке!» — добавил еще один автор.

«Донецк.Щетинина, 20.50 мест. слышна канонада со стороны Ясиноватой», — отмечают дончане.

Около 20:00 после сильного залпа в районе Мотеля отключилось электричество. «Мотель — вырубилось электричество после очередного бабаха», — написал местный житель

Боевики вновь обстреливают Авдеевку. Бои идут и в районе шахты «Бутовская». «Ближний бой на ШБ Стрелковое, пулеметы, какие-то разрывы (АГС, подствольник, БМП?)», — сообщил пользователь.

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