Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"

17.02.2017 14:54

Оккупационные «власти» «ДНР» завтра, 18 февраля, в большом количестве сгоняют дончан на «митинг» якобы против «режима Порошенко». Об этом сообщают сами местные жители в социальных сетях.

Они крайне возмущены — в этот раз боевики требуют очень большой явки. «Даже на похороны гиви и моторылы столько не гнали», — ругаются дончане.

По словам одной из учительниц, от ее школы требуют явки 35 человек. Они должны прибыть в район школы № 2 в центре Донецка, где и будут собираться для того, чтобы протестовать «против режима Порошенко и хунты».

«Завтра бюджетников гонят на митинг по Минским соглашениям в район Библиотеки им. Крупской, норматив -20 человек с каждой конторы», — также сообщают другие пользователи.

Позднее на сепратистских СМИ появилась информация о том, завтра, 18 февраля в 11:00 в Донецке, на площади им. Ленина, пройдет митинг, приуроченный ко второй годовщине подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине.

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