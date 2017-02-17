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Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"
Оккупационные «власти» «ДНР» завтра, 18 февраля, в большом количестве сгоняют дончан на «митинг» якобы против «режима Порошенко». Об этом сообщают сами местные жители в социальных сетях.
Они крайне возмущены — в этот раз боевики требуют очень большой явки. «Даже на похороны гиви и моторылы столько не гнали», — ругаются дончане.
По словам одной из учительниц, от ее школы требуют явки 35 человек. Они должны прибыть в район школы № 2 в центре Донецка, где и будут собираться для того, чтобы протестовать «против режима Порошенко и хунты».
«Завтра бюджетников гонят на митинг по Минским соглашениям в район Библиотеки им. Крупской, норматив -20 человек с каждой конторы», — также сообщают другие пользователи.
Позднее на сепратистских СМИ появилась информация о том, завтра, 18 февраля в 11:00 в Донецке, на площади им. Ленина, пройдет митинг, приуроченный ко второй годовщине подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: korrespondent.net
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, власть, ДНР, бюджетники
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