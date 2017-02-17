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Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО

17.02.2017 12:52
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Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 2 тыс. 197 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает "Интерфакс-Украина".

 "Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц - погибшими и около 8 тыс. - ранеными", - сказал Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу в Киеве.

 Отметим, что в декабре 2016 г. в Управлении связей с общественностью ВСУ сообщало, что в минувшем году небоевые потери ВСУ превысили боевые. Так, количество потерь боевых - 211, а небоевых - 256. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, Генштаб, потери
 
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