Последние новости раздела
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО
17.02.2017 12:52
С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 2 тыс. 197 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц - погибшими и около 8 тыс. - ранеными", - сказал Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу в Киеве.
Отметим, что в декабре 2016 г. в Управлении связей с общественностью ВСУ сообщало, что в минувшем году небоевые потери ВСУ превысили боевые. Так, количество потерь боевых - 211, а небоевых - 256.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Генштаб, потери
Читайте также:
- "Путину рекомендовали бомбить Украину еще в прошлом году", - генерал-лейтенант Романенко
- Генштаб ВС России приказал срывать Минские соглашения, - разведка
- Теперь можно рассказать, как избежали окружения Мариуполя в сентябре прошлого года, - Генштаб
- Боевики готовятся к наступлению, - Генштаб
- Муженко пообещал адекватную реакцию за погибших в зоне АТО
- Шокирующие цифры: 831 военнослужащий погиб не в боях, - Генштаб
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"13:25
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)