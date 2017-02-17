Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы

17.02.2017 13:04

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил, что террористы могут захватить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, пишет zn.ua.

"Мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - сказал Захарченко.

Напомним, главарь "ДНР" Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.



