Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы

17.02.2017 13:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил, что террористы могут захватить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, пишет zn.ua.

"Мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - сказал Захарченко.

Напомним, главарь "ДНР" Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.


Фото: https://politeka.net/

Теги: Донбасс, план, захват, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх