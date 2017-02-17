- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу
Российские армейские корпуса на Донбассе давно без стеснения используют объекты социальной инфраструктуры под свои базы и казармы, превращая их в военные объекты, представляющие террористическую угрозу проживающему там мирному населению. Хранением боекомплектов на территории школы уже практически никого не удивишь. В норму вошло и прикрытие женщинами и детьми. Пожилым людям оккупационные войска также мешают спокойно провести остаток жизни, заставляя их прятаться по подвалам, пишет petrimazepa.com.
С момента начала вооружённого конфликта с территории ОРДЛО были вывезены воспитанники детских домов, интернатов, а также находящиеся под социальной опекой государства инвалиды и престарелые. Те же, кто в силу обстоятельств остался на неподконтрольной Украине территории, фактически стали живым щитом.
Так произошло и с подопечными Горловского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. До войны в нём проживало 217 человек. С началом военных действий часть из них была вывезена в Константиновку, по состоянию на ноябрь 2015 года в Горловке оставалось около 50 человек.
С середины 2015 года Горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года интернат был повреждён, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна. Глядя на снимки, становится понятно, почему — на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.
Военнослужащие «ДНР» и сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички Горловского интерната с подписью «Я на КПП стою». Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права.
Фото: https://petrimazepa.com/
Теги: Донбасс, Горловка, дом, база данных, боевики, инвалиды
- ДНРовцы требуют на блокпосту в Горловку персональные данные всех въезжающих в город
- «В небе мины летают!» - журналисты ТСН попали под обстрел под Горловкой (ВИДЕО)
- Боевики взялись за ломбарды в Горловке
- Ночью горловчане не могли уснуть из-за страшных обстрелов
- "Сюрприз сработал красиво", - боец рассказал об уничтожении российского танка
- Бaзы пaтpулиpoвaния ОБСЕ могут появиться в Гopлoвкe и Дeбaльцeвo
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке