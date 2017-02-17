Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу

17.02.2017 20:14

Российские армейские корпуса на Донбассе давно без стеснения используют объекты социальной инфраструктуры под свои базы и казармы, превращая их в военные объекты, представляющие террористическую угрозу проживающему там мирному населению. Хранением боекомплектов на территории школы уже практически никого не удивишь. В норму вошло и прикрытие женщинами и детьми. Пожилым людям оккупационные войска также мешают спокойно провести остаток жизни, заставляя их прятаться по подвалам, пишет petrimazepa.com.

С момента начала вооружённого конфликта с территории ОРДЛО были вывезены воспитанники детских домов, интернатов, а также находящиеся под социальной опекой государства инвалиды и престарелые. Те же, кто в силу обстоятельств остался на неподконтрольной Украине территории, фактически стали живым щитом.

Так произошло и с подопечными Горловского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. До войны в нём проживало 217 человек. С началом военных действий часть из них была вывезена в Константиновку, по состоянию на ноябрь 2015 года в Горловке оставалось около 50 человек.

С середины 2015 года Горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года интернат был повреждён, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна. Глядя на снимки, становится понятно, почему — на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.





Военнослужащие «ДНР» и сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички Горловского интерната с подписью «Я на КПП стою». Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права.