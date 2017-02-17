Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу

17.02.2017 20:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу

Российские армейские корпуса на Донбассе давно без стеснения используют объекты социальной инфраструктуры под свои базы и казармы, превращая их в военные объекты, представляющие террористическую угрозу проживающему там мирному населению. Хранением боекомплектов на территории школы уже практически никого не удивишь. В норму вошло и прикрытие женщинами и детьми. Пожилым людям оккупационные войска также мешают спокойно провести остаток жизни, заставляя их прятаться по подвалам, пишет petrimazepa.com.

С момента начала вооружённого конфликта с территории ОРДЛО были вывезены воспитанники детских домов, интернатов, а также находящиеся под социальной опекой государства инвалиды и престарелые. Те же, кто в силу обстоятельств остался на неподконтрольной Украине территории, фактически стали живым щитом.

Так произошло и с подопечными Горловского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. До войны в нём проживало 217 человек. С началом военных действий часть из них была вывезена в Константиновку, по состоянию на ноябрь 2015 года в Горловке оставалось около 50 человек.

С середины 2015 года Горловский дом-интернат стал местом базирования военнослужащих российских оккупационных войск, что подтверждается спутниковыми снимками Google Earth (координаты: 48.299955, 38.184583). По информации сепаратистских СМИ, во время боевых действий зимой 2015 года интернат был повреждён, снаряд попал в крышу здания, были выбиты окна. Глядя на снимки, становится понятно, почему — на территории практически постоянно фиксируются военные грузовики.


Военнослужащие «ДНР» и сегодня не стесняются выкладывать фото на фоне таблички Горловского интерната с подписью «Я на КПП стою». Таким образом, объект социальной инфраструктуры автоматически стал военным, нарушая нормы международного права.

 


Фото: https://petrimazepa.com/

Теги: Донбасс, Горловка, дом, база данных, боевики, инвалиды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх