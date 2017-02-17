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Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения
17.02.2017 10:24
США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ЛIГАБiзнесIнформ.
Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны.
Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.
"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.
Фото: www.liga.net/
Теги: Россия, США, Донбасс, министр, Госслужба ЧС, Минские договоренности
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