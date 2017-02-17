Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения

17.02.2017 10:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения

США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны. 

Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.

"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.


Фото: www.liga.net/

Теги: Россия, США, Донбасс, министр, Госслужба ЧС, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх