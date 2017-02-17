Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения

17.02.2017 10:24

США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны.

Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.

"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.