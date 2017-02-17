- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять
Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, находится под угрозой разрушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.
В доме на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, произошло смещение панельных плит наружной стены.
"Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей. Наши службы перекрыли дорогу возле дома, чтобы не было вибраций от движения грузового транспорта. Сейчас в оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома", - сообщил Жебривский.
Напомним, вчера, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Погиб мужчина 1973 года рождения.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, разрушения, обстрелы
- С болью и надеждой - в Авдеевке создали мурал, на котором местная учительница смотрит на разрушенный город (ФОТО)
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)
- В Донецке из-за обстрелов пострадал жилой дом
- Последствия ночного обстрела Авдеевского коксохима (ФОТО)
- В Авдеевка из-за обстрелов сгорел частный дом (ФОТО)
- Авдеевский ад: крупный план. Штаб АТО обнародовал шокирующее видео (ВИДЕО)
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"13:25
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)