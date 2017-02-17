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Архив - Донецкая область

Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять

17.02.2017 13:44
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Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять

Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, находится под угрозой разрушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

В доме на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, произошло смещение панельных плит наружной стены. 

"Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей. Наши службы перекрыли дорогу возле дома, чтобы не было вибраций от движения грузового транспорта. Сейчас в оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома", - сообщил Жебривский.

Напомним, вчера, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Погиб мужчина 1973 года рождения. 


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, разрушения, обстрелы
 
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