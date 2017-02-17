Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять

17.02.2017 13:44

Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, находится под угрозой разрушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

В доме на улице Гагарина, в который вчера попал снаряд, произошло смещение панельных плит наружной стены.

"Есть угроза разрушения дома и угроза для жителей. Наши службы перекрыли дорогу возле дома, чтобы не было вибраций от движения грузового транспорта. Сейчас в оперативном штабе прорабатывается вопрос отселения людей из аварийного дома", - сообщил Жебривский.

Напомним, вчера, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Погиб мужчина 1973 года рождения.