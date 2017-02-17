Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку

17.02.2017 14:36

Жители Донецка и Макеевки (временно оккупированные территории Донецкой области) жалуются на очередной мощный взрыв, волна от которого прокатилась по нескольким районам. Об этом они пишут в социальных сетях.

По словам дончан и макеевчан, взрыв прогремел около 13:20 по киевскому времени. Его было слышно в Макеевке и на юге Донецка. Также волна докатилась и до других районов Донецка, но была уже не такой мощной.

«Гвардеечка сильная волна… дом вздрогнул», — сообщила местная жительница.

«#Донецьк 13:18(К) Київський р-н. Десь далеко гупнуло, ледь відчутна волна прийшла. Макіївка, чи що», — пишут дончане.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".