Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке

17.02.2017 14:15

Жители Донецка пожаловались, что ощутили мощную взрывную волну. Об этом они пишут в социальных сетях, передает "ДонПресс".

По их словам, вначале доносились и взрывы — похожие на сдвоенные залпы. Это началось около часа назад, около 12:30 по киевскому времени. «FB #Донецк «12−17к Калининский р-к что-то глухо сдвоенным гахнуло, север (?)», — написал пользователь.

Затем раздался такой же взрыв, но он ощущался слабее. При этом волна от него была достаточно сильной. «12.32 к ФБ Донецк Еще один мощный бабах, больше волна, чем сам звук», — отметил очевидец.

Примерно в то же время о мощной взрывной волне сообщили и жители Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области). «#Горловка юго-запад, взрывная волна прикатилась сильная, и следом еще одна», — написал горловчанин.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).