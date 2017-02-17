- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов
В зоне проведения антитеррористической операции за две недели обстрелов разрушено 327 домов, среди них 14 многоэтажек и 313 частных домов, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс".
"Сегодня у меня есть свежая информация, что за эти две недели обстрелов разрушено 327 домов, среди них 14 многоэтажек и 313 частных домов. Продолжаются обстрелы, и очень важно, чтобы была выполнена та договоренность, которая была достигнута на последних встречах (Трехсторонней контактной группы - ИФ) в Минске 15 февраля – это отведение тяжелого вооружения и техники по всей линии разграничении", - рассказала И.Геращенко в эфире "Радио Свобода" в пятницу.
Она отметила, что отвод техники – это шанс прекратить обстрелы на Донбассе, поэтому президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по безопасности в Мюнхене будут поднимать вопросы безопасности на Донбассе.
Также по ее словам, на Мюнхенской конференции П.Климкин будет ставить вопрос освобождения заложников как первоочередной и приоритетный.
"Это вопрос не только тех заложников, которые находятся в ОРДО/ОРЛО, но и, конечно, тех политзаключенных, которые находятся сегодня в РФ", - сказала И.Геращенко.
"Она отметила, что у Киева есть информация о переводе так называемых крымских "диверсантов" и людей, которые к этой группе причисляются, из Лефортовской тюрьмы в крымские колонии. "Это значит, что к ним не попадет украинский консул, они просто остаются там изолированными", - отметила И.Геращенко.
По ее словам, украинская сторона настаивает на немедленном освобождении всех украинских заложников или по процедуре экстрадиции тех, по кому уже есть приговоры (Сенцов, Кольченко, Выговский, Крапюк, Клых), или же путем политико-дипломатических переговоров.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, разрушения, домашнее животное
- Прифронтовые посёлки Донетчины: жизнь на острие бритвы конфликта (ФОТО)
- Апокалипсис в Красногоровке: разруха, огромные крысы, подвалы и дикие цены
- Наслідки массованого артудару по Луганщині (ФОТО)
- "В воздухе пахнет беспричинным и бесчеловечным реваншем идиотов, умеющих только запрещать и разрушать" - Быков
- Обстрельный ад: шокирующие данные с оккупированного Донбасса
- Ужас в Докучаевске: от обстрела пострадали жилые дома, горела фабрика
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины16:30
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины