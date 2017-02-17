На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов

17.02.2017 17:18

В зоне проведения антитеррористической операции за две недели обстрелов разрушено 327 домов, среди них 14 многоэтажек и 313 частных домов, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс".

"Сегодня у меня есть свежая информация, что за эти две недели обстрелов разрушено 327 домов, среди них 14 многоэтажек и 313 частных домов. Продолжаются обстрелы, и очень важно, чтобы была выполнена та договоренность, которая была достигнута на последних встречах (Трехсторонней контактной группы - ИФ) в Минске 15 февраля – это отведение тяжелого вооружения и техники по всей линии разграничении", - рассказала И.Геращенко в эфире "Радио Свобода" в пятницу.

Она отметила, что отвод техники – это шанс прекратить обстрелы на Донбассе, поэтому президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по безопасности в Мюнхене будут поднимать вопросы безопасности на Донбассе.

Также по ее словам, на Мюнхенской конференции П.Климкин будет ставить вопрос освобождения заложников как первоочередной и приоритетный.

"Это вопрос не только тех заложников, которые находятся в ОРДО/ОРЛО, но и, конечно, тех политзаключенных, которые находятся сегодня в РФ", - сказала И.Геращенко.

"Она отметила, что у Киева есть информация о переводе так называемых крымских "диверсантов" и людей, которые к этой группе причисляются, из Лефортовской тюрьмы в крымские колонии. "Это значит, что к ним не попадет украинский консул, они просто остаются там изолированными", - отметила И.Геращенко.

По ее словам, украинская сторона настаивает на немедленном освобождении всех украинских заложников или по процедуре экстрадиции тех, по кому уже есть приговоры (Сенцов, Кольченко, Выговский, Крапюк, Клых), или же путем политико-дипломатических переговоров.