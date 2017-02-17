На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН

17.02.2017 14:24

Мобильные группы под руководством Фонда ООН в области народонаселения зафиксировали 203 случая сексуального насилия на Донбассе. Об этом говорится в докладе Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, передает 112.ua.

Отмечается, что группы работали с ноября 2015 года в пяти областях, пострадавших от конфликта. Они зафиксировали 203 случая сексуального насилия, включая 43 случая изнасилования, имевших место после 1 апреля 2014 года.

Около 43% жертв сексуального насилия – женщины возрастной группы 25-36 лет.

"63% этих случаев имели место вне семьи, однако сложно оценить, сколько из них были связаны с конфликтом. В примерно 36% случаев женщины не смогли идентифицировать лицо совершившее преступление по отношению к ним", - говорится в докладе.

В ООН говорят, что сексуальное насилие, особенно связанное с конфликтом, является грубым нарушением личной неприкосновенности.

"В большинстве случаев, зафиксированных УВКПЧ, сексуальное насилие было совершено в отношении мужчин и женщин и имело место в местах содержания под стражей или лишения свободы. В частности, избиения и поражение электрическим током в области гениталий, угрозы изнасилованием и изнасилование использовались в качестве наказания либо унижения, с целью добиться признания и (или) вынудить жертв уступить право на свою собственность либо выполнить другие действия по требованию преступников. Эти действия могут быть равносильны пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению", - отмечается в докладе.

По данным ООН, в 2016 г. на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации НПО "Ла Страда" поступило 38547 звонков из всех регионов, в том числе 68 процентов – от женщин и 32 процента – от мужчин.

Миссия отмечает, что одной из самых серьезных проблем остается отсутствие безопасных убежищ для лиц, переживших насилие.

"В большинстве крупных городов имеются соответствующие приюты, финансируемые из местного бюджета, но они рассчитаны максимум на 30 человек и следуют довольно строгим правилам приема (например, необходима регистрация в той области, где находится приют). Только жертвы домашнего насилия могут получить долгосрочное размещение в этих приютах. По состоянию на 15 января 2017 года в шести областях Украины таких приютов вообще не было", - констатируют в ООН.

Наблюдатели пришли к выводу, что сейчас нет эффективных средств правовой защиты для жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом. Особенно ограничен доступ к услугам для лиц, которые живут на оккупированной территории.