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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей

17.02.2017 10:06
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На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне проведения АТО скопилась очередь из более 850 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/120; "Марьинка" - 200/200; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 150/40", - отмечается в сообщении ведомства.

В Государственной пограничной службе Украины также отмечают, что за прошедшие сутки через контрольные пункты линию разграничения в целом пересекли 22,3 тысячи человек и 3600 транспортных средств:

"Майорское" - 5840 человек и 835 транспортных средств;

"Марьинка" - 4525 человек и 840 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5260 человек и 1210 транспортных средств;

"Гнутово" - 3365 человек и 750 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3335 человек.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
 
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