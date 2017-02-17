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На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей
Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне проведения АТО скопилась очередь из более 850 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/120; "Марьинка" - 200/200; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 150/40", - отмечается в сообщении ведомства.
В Государственной пограничной службе Украины также отмечают, что за прошедшие сутки через контрольные пункты линию разграничения в целом пересекли 22,3 тысячи человек и 3600 транспортных средств:
"Майорское" - 5840 человек и 835 транспортных средств;
"Марьинка" - 4525 человек и 840 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5260 человек и 1210 транспортных средств;
"Гнутово" - 3365 человек и 750 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3335 человек.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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