На содержании Донбасса экономить и ожидать - в Кремле вопрос "ЛДНР" пока остается открытым

17.02.2017 08:12

Российская власть уже не знает, что ей делать с оккупированными территориями Донецкой Луганской областей, поскольку содержание местного населения и террористов становится слишком дорогим.

Такое мнение выразил российский историк Валерий Соловей, новость передает "Пресса Украины".

Он отметил, что в Кремле прекрасно осознают, что политических выгод от Донбасса уже получить не получится, а содержание данных территорий с каждым днем становится все дороже. Боевики не могут идти на Мариуполь и тем более на Киев.

Также впихнуть обратно данные территории не получается ни на каких условиях, ни на российских, ни на украинских, поскольку Украине уничтоженный регион не нужен.

Соловей заявил, что у российского руководства остается только два выхода из данной ситуации.

"В итоге сакраментальное решение: 1) на содержании Донбасса экономить; 2) ожидать. Чего ожидать никто не знает и даже вообразить не в состоянии, ибо цели никакой нет. А что же люди? Какие люди, где?!" - отметил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что временно оккупированные территории Донбасса могут быть возвращены под контроль официального Киева лишь в рамках политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта.