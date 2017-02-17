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На содержании Донбасса экономить и ожидать - в Кремле вопрос "ЛДНР" пока остается открытым
Российская власть уже не знает, что ей делать с оккупированными территориями Донецкой Луганской областей, поскольку содержание местного населения и террористов становится слишком дорогим.
Такое мнение выразил российский историк Валерий Соловей, новость передает "Пресса Украины".
Он отметил, что в Кремле прекрасно осознают, что политических выгод от Донбасса уже получить не получится, а содержание данных территорий с каждым днем становится все дороже. Боевики не могут идти на Мариуполь и тем более на Киев.
Также впихнуть обратно данные территории не получается ни на каких условиях, ни на российских, ни на украинских, поскольку Украине уничтоженный регион не нужен.
Соловей заявил, что у российского руководства остается только два выхода из данной ситуации.
"В итоге сакраментальное решение: 1) на содержании Донбасса экономить; 2) ожидать. Чего ожидать никто не знает и даже вообразить не в состоянии, ибо цели никакой нет. А что же люди? Какие люди, где?!" - отметил он.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что временно оккупированные территории Донбасса могут быть возвращены под контроль официального Киева лишь в рамках политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта.
Фото: hvylya.net
Теги: Россия, Донбасс, война, отказ, республика, ДНР, ЛНР
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- На содержании Донбасса экономить и ожидать - в Кремле вопрос "ЛДНР" пока остается открытым08:12
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