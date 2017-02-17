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Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью

17.02.2017 20:59
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Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью

Российский писатель Захар Прилепин, пополнивший ряды террористов "ДНР", заявил, что его семья собирается переехать жить на оккупированную территорию Донбасса.

Данное заявление террорист сделал в интервью "Собеседнику", пишет "Обозреватель".

Прилепин уточнил, что в "ДНР" он работает советником Захарченко", а жена с детьми хотят переехать туда на постоянное место жительства.

Террорист утверждает, что "строит" на Донбассе "независимое государство".

"Я родину люблю. Донецк точно не будет Украиной, 100 процентов, мы строим независимое государство, а что будет дальше – сложный вопрос", - заявил он.

Ранее стало известно, что Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора". Позже СБУ открыла в отношении террориста уголовное производство.


Фото: www.62.ua/

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, писатель, местоположение, Захар Прилепин
 
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