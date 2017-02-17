ОБСЕ не имеет возможности проверить места хранения вооружения по обе стороны на Донбассе

17.02.2017 21:26

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не получают полный доступ к местам хранения вооружений по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе, тяжелое вооружение продолжает находиться на линии соприкосновения, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет "Интерфакс".

"Наблюдатели нашей миссии не получают полный доступ к местам хранения вооружения как на украинской стороне, так и на этой стороне. Как с вашей стороны, так и с украинской стороны находится вооружение, которое не должно быть на линии разграничения. И наша задача - задокументировать наличие этой техники на линии разграничения",- сказал А.Хуг в пятницу во время общения с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Он обратился к Александру Захарченко и Игорю Плотницкому с призывом, чтобы те приняли меры для того, чтобы вооружение было отведено.

"ОБСЕ всегда утверждала, что для того, чтобы обеспечить мирное сосуществование, нужно заменить военную логику мирной логикой",- сказал А.Хуг.