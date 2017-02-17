Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ

17.02.2017 20:01

Обстрел Авдеевки в настоящее время продолжается, один из снарядов попал в котельную местной школы. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Московиты продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд попал в котельную СОШ №4. Загорелся газ из газопровода. Коммунальщики, которые выехали на место, уже перекрыли трубу. Сейчас снаряды ложатся на окраинах и по позициям наших защитников ВСУ", -сообщил Жебривский.

Ранее сегодня стало известно о новом обстреле боевиками Авдеевки. По данным областной полиции, были ранены двое мирных жителей. Снаряды боевиков попали в многоэтажные жилые дома. В штабе АТО сообщили, что в результате обстрела жилых кварталов Авдеевки был поврежден газопровод.

Напомним, вчера, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Погиб мужчина 1973 года рождения, сообщалось о двух раненых.