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Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ
Обстрел Авдеевки в настоящее время продолжается, один из снарядов попал в котельную местной школы. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Московиты продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд попал в котельную СОШ №4. Загорелся газ из газопровода. Коммунальщики, которые выехали на место, уже перекрыли трубу. Сейчас снаряды ложатся на окраинах и по позициям наших защитников ВСУ", -сообщил Жебривский.
Ранее сегодня стало известно о новом обстреле боевиками Авдеевки. По данным областной полиции, были ранены двое мирных жителей. Снаряды боевиков попали в многоэтажные жилые дома. В штабе АТО сообщили, что в результате обстрела жилых кварталов Авдеевки был поврежден газопровод.
Напомним, вчера, 16 февраля, боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Погиб мужчина 1973 года рождения, сообщалось о двух раненых.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, школа, котельная, обстрелы
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