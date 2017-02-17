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Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН
За последний год количество детей, которые нуждаются в неотложной гуманитарной помощи из-за войны на Донбассе, выросла почти вдвое - до 1 миллиона человек.
О количестве детей, которые нуждаются в помощи говорится в пресс-релизе представительства ЮНИСЕФ в Украине, передает УНИАН.
"Тогда как конфликт продолжается с разной интенсивностью в восточной Украине, вступает в свой четвертый год, 1 миллион детей нуждаются в неотложной гуманитарной помощи – а это почти вдвое больше, чем в прошлом году", - сказано в пресс-релизе.
В Детском фонде ООН отметили, что рост количества детей (речь идет о еще 420 тысяч девушек и парней), которые нуждаются в помощи, связано с продолжающимися боевыми действиями и постоянным ухудшением условий жизни в восточной Украине, откуда до других регионов Украины вынужденно переехали около 1,7 миллиона человек, много семей потеряли источники дохода и доступ к социальной помощи и здравоохранения, а стоимость жизни резко возросла.
"Это невидимый чрезвычайное положение – кризис, о котором большинство мира уже забыла. В течение последних трех лет дети на востоке Украины живут в постоянном страхе непредсказуемых боевых действий и обстрелов. Их школы были разрушены, они были вынуждены оставить свои дома, и потеряли доступ к базовым благам, как тепло и вода", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберіс.
"19 тысяч детей в этой зоне подвергаются угрозе пострадать от мин и неразорванных боеприпасов, а 12 тысяч детей живут в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам минимум раз в месяц. Тысячам детей приходится регулярно искать комната в импровизированных бомбоубежищах", - сказано в пресс-релизе.
Кроме этого, отмечают в Детском фонде ООН, учителя, психологи и родители сообщают о признаках тяжелого психосоциального стресса у детей, в том числе о ночные кошмары, агрессию, социальную самоизоляцию и панику, вызываемой громкими звуками. Более 740 школ – а это каждая пятая в пораженных районах были разрушены или повреждены.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, война, дети, ООН
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