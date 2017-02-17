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Архив - Донецкая область

Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко

17.02.2017 10:39
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Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко

В 2010 году нынешний главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы.

Тогда ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию, передает белорусское издание by24.org, сообщает УНИАН.

Будущему пророссийскому "политику" было назначено лечение в стационаре - Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3, в адрес которой и была направлена данная бумага. В справке также отмечается, что действия больного Захарченко "несут угрозу окружающим". 

Официального подтверждения подлинности данного документа пока нет. Зато из биографии самого Захарченко известно, что он, будучи уроженцем Донецкой области Украины, в указанный период находился как раз в Харькове. "При этом несколько лет словно "вырезаны" из биографии, зато в 2013 году, как раз после проблем с психиатрами, Захарченко снова засветился в СМИ - уже как активист харьковской пророссийской организации "Оплот", - отмечают журналисты. Вскоре Захарченко отправили из Харькова в Донецк - возглавлять местный филиал "Оплота".

Там он уже к к ноябрю 2014 года "дорос" до целого "главы "Донецкой народной республики". В свою очередь OdessaUnews в своем Twitter сообщает, что "главарь боевиков А. Захарченко с 2010 года инвалид с диагнозом "необратимые психические расстройства".


Фото: https://www.unian.net/

Теги: Донбасс, психиатрическая лечебница, диагноз, больница, Захарченко
 
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