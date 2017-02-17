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Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что заявление руководителя незаконной организации "ДНР" Александра Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит Минским договоренностям, передает сайт novosti.dn.ua со ссылкой на "Интерфакс".
"Безусловно, такие заявления не в русле Минских договоренностей", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Захарченко о готовности начать наступление на подконтрольные Киеву районы Донбасса при отсутствии политического процесса.
Вместе с тем пресс-секретарь Путина подчеркнул, что это, "к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения (конфликтующих сторон)".
Песков полагает, что заявление Захарченко было сделано под влиянием "продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса".
Напомним, вчера боевики обстреляли из танков подконтрольную правительству Украины Авдеевку. Один мирный житель погиб, двое легко ранены.
Снаряды попали в многоэтажные дома в центре города. В одной из многоэтажек рухнули перекрытия. Возможно под завалами находится женщина.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, реакция, Кремль, Захарченко, выступление
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