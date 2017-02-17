Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат

17.02.2017 14:40

В Бахмуте полицейские задержали на блокпосту мужчину, который перевозил в рейсовом автобусе 8 гранат, сообщает телеканал 112 Украина.

Полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.

Полицейские предложили 34-летнему пассажиру вместе осмотреть его багаж. И не зря. В сумке сотрудники полиции обнаружили 8 гранат РГД-5 и Ф-1 и 6 запалов к ним. Мужчина пояснил, что опасные предметы вез домой, чтобы показать своей семье.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.