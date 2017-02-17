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Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме
Все территориальные подразделения полиции Донецкой области с утра подняты по тревоге и находятся в усиленном режиме в рамках всеукраинской профилактической отработки, инициированной руководством Нацполиции Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"В 5 утра все территориальные подразделения полиции области были подняты по тревоге. Задача - обеспечить максимальную защиту жителей Донецкой области, усилить контроль на всех въездах и выездах из области и со стороны оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Полицейские прибыли в полной боевой экипировке. После строевого смотра и короткого инструктажа, который провели руководители территориальных органов, были сформированы дополнительные наряды для усиления блокпостов и созданы дополнительные мобильные посты.
Через час правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, которыми граждане пытаются объехать блокпосты.
Задача полицейских - предотвращение терактов и диверсий, прекращение трафика нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе.
Усиленный режим сохранится до конца дня. Профилактическая отработка, введенная Нацполицией Украины, продлится до 28 февраля.
Фото: www.mvs.gov.ua/
Теги: Донбасс, Полиция Донбасса, режим, тревога
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