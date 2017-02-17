Посольство США выступило против блокады Донбасса

17.02.2017 17:08

Американские дипломаты обеспокоены ситуацией с блокадой Донбасса и призывают стороны сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, пишет "Сегодня".

Американцы отмечают, что блокирование поставок угля может нанести вред украинцам и энергетической системе Украины.

"Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для укринцев с обеих сторон", – говорится в заявлении.

Также дипломаты призвали правительство Украины ускорить выполнение столь необходимых реформ в энергетическом секторе.

"Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усилению энергетической безопасности", – заявили в посольстве США.

Как известно, 25 января лица, назвавшиеся ветеранами военных действий на Донбассе, и в частности нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, перекрыли участок железной дороги Луганск – Попасная в рамках торговой блокады неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Позже были заблокированы все железнодорожные пути в направлении неподконтрольных территорий.

15 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада поставок дефицитного угля антрацитовой группы, который используется теплоэлектростанциями Украины, является преступлением и ведет к подрыву всей национальной экономики.

В связи с блокадой поставок угля из Донбасса в Украине с 17 февраля вводится чрезвычайное положение в энергетике

Также президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017г "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры".