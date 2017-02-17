Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко

17.02.2017 19:37

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции, сообщает "112 Украина".

"Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", - сказал Порошенко.

"Мы хотим свободы. И Россия хочет наказать нас за это. Я имею честь представлять мою 45-миллионную нацию европейских людей. И от их лица я скажу, что мы никогда не позволим кому-то решать нашу судьбу без нашего участия. Любые попытки будут предотвращены миллионами украинцев, которые уже продемонстрировали желание бороться за свою независимость, мы защищаем свою страну и месседж очень простой: никаких решений об Украине без Украины. Все подобные действия только раззадорят Россию. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала намного больше желания установить мир, чем мы получили в ответ", - заявил президент Украины.