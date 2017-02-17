Российские казаки атамана Козицына собирают сход и готовятся к походу на Донбасс

17.02.2017 19:06

На 19 февраля в Новочеркасске (Ростовская обл, РФ), на базе представительства т.н. «Всевеликого Войска Донского» (главарь – Н.Козицын) запланировано проведение итогового собрания по вопросу «восстановления» «Казачьей национальной гвардии» («КНГ»).

Предыдущее собрание по данному вопросу было проведено в начале февраля с.г. с участием «атаманов» и представителей «ДНР/ЛНР», также его посетил бывший премьер-министр Украины Н.Азаров (которого в ходе собрания называли «будущим президентом Украины») и представители ФСБ РФ.Об этом пишет координатор группы "ИС", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Во время собрания Н.Козицын отметил необходимость ускорения окончательного формирования «КНГ», которая будет действовать на Донбассе независимо от воинских подразделений «ЛДНР».

Ориентировочно 23.02.2017 г Н.Козицын планирует выезд в Москву, в администрацию президента РФ, с докладом о готовности «КНГ» к боевым действиям и для получения приказа о задействовании этих НЗФ на территории Донбасса против ВС Украины.

Ранее, как сообщала группа ИС, на территорию оккупированного Донбасса уже прибыло около 300 «казаков» из «КНГ», - говорится в сообщении.